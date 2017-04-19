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Публикации за 19.04.17

В Подмосковье солдаты-срочники отравились сухпайками

В Подмосковье солдаты-срочники отравились сухпайками

В Подмосковье военнослужащие срочной службы отравились сухпайками во время полевого выхода. Командование части, в которой произошел этот инцидент, замалчивает информацию и не делится данными о происшествии. Впрочем, самим солдатам удалось связаться со своими родственниками и распространить информацию о случившемся в сети Интернет, передает портал mosaica.ru.

Сообщается, что с военного полигона недалеко от подмосковного поселка Алабино после полевого выхода более трех десятков срочников были госпитализированы с кишечной инфекцией в госпиталь ВЧ-31134. По мнению самих пострадавших, они отравились сухпайками, которые им выдаются во время таких полевых выездов.

Стоит отметить, что военнослужащие и их родные уже не раз жаловались на то, что пайки попадают в руки солдат лишь ближе к концу срока их годности, при этом, сами они – далеко не лучшего качества. По информации медиков, продукты питания длительного хранения без предварительной термической обработки часто становятся источниками заражения.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 19.04.17

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