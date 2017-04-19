Сотрудники подмосковной полиции жалуются на состояние служебных авто

Публикации за 19.04.17

Сотрудники полиции Подмосковья пожаловались на неудовлетворительное состояние служебного автомобильного парка. В одном из сообществ в социальной сети, посвященных работе в правоохранительных органах, было опубликовано видео, на котором сотрудники полиции пытаются завести служебный автомобиль, передает «Лайф».

Из ролика следует, что проблемы начинаются даже с открытия дверей автомобиля, которую один из стражей порядка тщетно пытается открыть, однако дверная ручка полностью сломана.

После этого полицейские пытались завести автомобиль «с толкача», но и это не принесло ожидаемых результатов. Судя по комментариям, заводить автомобиль таким образом им приходится буквально каждое утро.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 19.04.17

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