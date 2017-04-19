NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Москва

■■■■■■■■■

,

Публикации за 19.04.17

Компания, эксплуатирующая свалку «Кучино» оштрафована на 890 тысяч рублей

Компания, эксплуатирующая свалку «Кучино» оштрафована на 890 тысяч рублей

Подмосковные экологи привлекли к ответственности предприятие ЗАО «Заготовитель», которое эксплуатирует полигон ТБО «Кучино» в Балашихе. Поводом для наказания стали многочисленные нарушения в сфере природоохранного законодательства. Об этом сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

По данным ведомства, эксплуатирующее полигон предприятие допустило ряд грубых нарушений правил обращения с бытовыми отходами и санитарных норм. В итоге компания была привлечена к административной ответственности в виде штрафа на сумму 890 тысяч рублей.

Также в ведомстве объяснили, что компания не провела необходимую рекультивацию полигона, на территории свалки отсутствует сетчатое ограждение, которое препятствует разлету мелких фракций мусора. Кроме того, допущены два факта разлива фильтрата.

Более того, предприятие допустило размещение на полигоне утильных шин, которые запрещается складировать на свалках данного типа, нарушены и нормы высоты размещения отходов, а примыкающая к полигону территория захламлена мусором. Министерство внесло предписание по устранению всех выявленных нарушений.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 19.04.17

Медведев заверил Госдуму: налоги в 2017 году не вырастут. / Обвиняемый в хакерстве в США сын депутата Госдумы признал вину. Прокуратура требует для него 30 лет тюрьмы. / Сотрудники подмосковной полиции жалуются на состояние служебных авто.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

В рубриках

/ / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter