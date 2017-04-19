Компания, эксплуатирующая свалку «Кучино» оштрафована на 890 тысяч рублей

Публикации за 19.04.17

Подмосковные экологи привлекли к ответственности предприятие ЗАО «Заготовитель», которое эксплуатирует полигон ТБО «Кучино» в Балашихе. Поводом для наказания стали многочисленные нарушения в сфере природоохранного законодательства. Об этом сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

По данным ведомства, эксплуатирующее полигон предприятие допустило ряд грубых нарушений правил обращения с бытовыми отходами и санитарных норм. В итоге компания была привлечена к административной ответственности в виде штрафа на сумму 890 тысяч рублей.

Также в ведомстве объяснили, что компания не провела необходимую рекультивацию полигона, на территории свалки отсутствует сетчатое ограждение, которое препятствует разлету мелких фракций мусора. Кроме того, допущены два факта разлива фильтрата.

Более того, предприятие допустило размещение на полигоне утильных шин, которые запрещается складировать на свалках данного типа, нарушены и нормы высоты размещения отходов, а примыкающая к полигону территория захламлена мусором. Министерство внесло предписание по устранению всех выявленных нарушений.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 19.04.17

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