Истринская «Лента» оштрафована на 220 тысяч рублей

Публикации за 19.04.17

Сотрудники Государственного административно-технического надзора Московской области выявили ненадлежащее содержание территории торгового центра «Лента» в Истре вблизи Волоколамского шоссе. Об этом сообщила глава ведомства Татьяна Витушева.

По ее словам, по факту выявленных нарушений торговый центр оштрафован на 220 тысяч. Было выявлено, что на съезде к ТЦ с Волоколамского шоссе проводятся земляные работы, на осуществление которых нет соответствующих разрешений. Кроме того, само место проведения работ должным образом не ограждено.

«Все нарушения при этом были устранены незамедлительно – территория очищена от мусора, на месте производства работ установлено ограждение, получено и разрешение на производство данных работ», – сообщила Витушева.

Москва, Алексей Васильев

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