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Публикации за 19.04.17

В Наро-Фоминском районе закрытая свалка продолжает работать

В Наро-Фоминском районе закрытая свалка продолжает работать

Мусорный полигон на территории Наро-Фоминского района, который еще с января месяца текущего года должен был приостановить свою работу, продолжает функционировать, передает телеканал «360» со ссылкой на местных жителей.

По словам обеспокоенных граждан, днем и ночью на казалось бы закрытый полигон продолжают привозить мусор с помощью машин без опознавательных знаков.

«Местная администрация распорядилась полигон закрыть. На этом вся их функция заканчивается, они даже не приезжали посмотреть, как дела обстоят на месте, как тут живут люди. Свалка уже сильно разрослась, даже вырубка леса ведется, ограждения нет, отходы разбросаны по лесам и полям, даже по обочинам дороги. Грузовики постоянно едут через нашу деревню, разбивают дороги, создают много шума», – сообщил телеканалу житель Башкино.

Работающий на самой свалке техник рассказал, что никто этот полигон не закрывал, более того у предприятия есть лицензия.

«Свалка работает вполне законно. У нас есть все необходимые документы, которые позволяют работать. Вам лучше обратиться в районную администрацию, там об этом в курсе», – заявил работник полигона.

Чиновники администрации пока ситуацию не комментируют.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 19.04.17

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