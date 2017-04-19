Жители центральных районов Серпухова остались без света

Публикации за 19.04.17

Центральная часть подмосковного Серпухова осталась без электричества: речь идет о целых кварталах в районе улиц Советской, Калужской, Ворошилова, Крупской, Джона Рида и Весенней улиц, а также проезда Мишина, передает «Ока Инфо».

Сообщается, что из-за отсутствия электричества не работают местная администрация, медсанчасть, дом культуры «Россия», центральный офис полиции, магазины, банки. На основных городских магистралях погасли светофоры, поэтому водителям лучше проявить внимательность.

По словам местных жителей, свет отключался с 10 часов утра до половины двенадцатого.

По данным городской диспетчерской службы, проблемы вызваны аварией на линии электропередач. Ремонтники уже занимаются ее устранением.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 19.04.17

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