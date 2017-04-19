Военные опровергли массовое отравление солдат-срочников в Подмосковье

Публикации за 19.04.17

Пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) опровергла сообщения СМИ о якобы массовом отравлении военнослужащих по призыву одной из воинских частей в Подмосковье. Как говорится в официальном сообщении, поступившем в редакцию РИА «Новый День», «данная информация не соответствует действительности».

«Случаев массового отравления в воинских частях военного ведомства, дислоцированных в Московской области не зафиксировано», – подчеркнули в пресс-службе ЗВО.

Напомним, ранее появилась информация в СМИ, что с военного полигона недалеко от подмосковного поселка Алабино после полевого выхода более трех десятков срочников были госпитализированы с кишечной инфекцией в госпиталь ВЧ-31134.

По данным прессы, сами пострадавшие заявляли, что они отравились сухпайками. Сообщалось, что об этом солдаты-срочники сообщали в социальных сетях, а командование части, в которой произошел этот инцидент, якобы замалчивает информацию и не делится данными о происшествии.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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