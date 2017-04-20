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Публикации за 20.04.17

В Подмосковье Роспотребнадзор нашел санитарные нарушения в пяти магазинах сети «Билла»

В Подмосковье Роспотребнадзор нашел санитарные нарушения в пяти магазинах сети «Билла»

Специалисты подмосковного управления Роспотребнадзора выявили нарушения закона о защите прав потребителей и санитарного законодательства в пяти магазинах торговой сети «Билла». Как сообщила пресс-служба ведомства, по результатам проверок в отношении должностных лиц и компании открыто 20 административных дел.

Во время проверок инспекторы выявили в магазинах неудовлетворительное состояние инженерных сетей, потолков, стен и полов. Также там отсутствовало необходимое холодильное оборудование, товар складировался в технических проходах и коридорах на полу без поддонов. Также было установлено нарушение температурного режима хранения отдельных групп продуктов, отсутствовала товарно-сопроводительная документация.

Специалисты Роспотребнадзора также констатировали, что мясная продукция в магазине не соответствующий нормам по микробиологическим показателям, рыбная продукция – по массе глазури, один образец молочки – по микробиологическим показателям. Ведомство отбраковало четырнадцать партий продукции общим объемом почти в 31 тонну.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 20.04.17

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