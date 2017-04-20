ЧП в московском метро: на Люблинской линии произошел инцидент с пассажиром

Публикации за 20.04.17

Сегодня вечером в «час пик» на северном участке Люблинско-Дмитровская линии произошел инцидент с пассажиром, что привело к увеличению интервалов движения поездов. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичной подземки.

В частности, было приостановлено движение от «Марьиной рощи» до «Петровско-Разумовской». «Интерфакс» уточняет, что на рельсы упал пассажир.

К настоящему времени, как заверили в пресс-службе метрополитена, движение осуществляется штатно.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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