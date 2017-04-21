NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Москва

■■■■■■■■■

,

Публикации за 21.04.17

В Подмосковье компании «Стройэко-М» грозит уголовное дело за незаконную свалку

В Подмосковье компании «Стройэко-М» грозит уголовное дело за незаконную свалку

Минэкологии Подмосковья уличило компанию «Стройэко-М», которая работает на территории Дмитровского района, в создании незаконной свалки в закрытом карьере «Ртищево» у поселка Икши. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Экологические инспекторы совместно с сотрудниками полиции провели ночную проверку, которая показала, что два земельных участка были отведены компанией под незаконную свалку отходов, хотя компания-нарушитель подписала договор о рекультивации этой территории.

Все документы, которые были получены в ходе административного разбирательства и данные экспертиз, уже направлены в полицию, которая рассматривает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Кроме того, в администрацию Дмитровского района внесено предписание о расторжении контракта со «Стройэко-М».

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 21.04.17

В Москве начинается сезон ремонта дорог: укладывать асфальт будут по ночам. / В Хабаровске совершено нападение на приемную ФСБ (ФОТО, ВИДЕО). Погибли 2 человека, еще один ранен. / Госдума «оживила» Ленина: КПРФ требует вмешательства Совета безопасности.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter