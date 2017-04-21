В Подмосковье компании «Стройэко-М» грозит уголовное дело за незаконную свалку

Публикации за 21.04.17

Минэкологии Подмосковья уличило компанию «Стройэко-М», которая работает на территории Дмитровского района, в создании незаконной свалки в закрытом карьере «Ртищево» у поселка Икши. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Экологические инспекторы совместно с сотрудниками полиции провели ночную проверку, которая показала, что два земельных участка были отведены компанией под незаконную свалку отходов, хотя компания-нарушитель подписала договор о рекультивации этой территории.

Все документы, которые были получены в ходе административного разбирательства и данные экспертиз, уже направлены в полицию, которая рассматривает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Кроме того, в администрацию Дмитровского района внесено предписание о расторжении контракта со «Стройэко-М».

Москва, Алексей Васильев

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