В улучшении жилищных условий нуждаются около 40 тысяч подмосковных семей

Публикации за 21.04.17

В Подмосковье около 40 тысяч семей в Подмосковье нуждаются в улучшении жилищных условий. Об этом сообщил заместитель главы областного стройкомплекса Сергей Петрилин.

По его словам, в ведомстве ведется активная работа по созданию в Московской области единой системы информационного учета граждан, нуждающихся в жилье, передает «Интерфакс».

«Это поможет оказывать гражданам услуги через МФЦ и создать прозрачные очереди. Кроме того, новая система поможет контролировать деятельность органов местного самоуправления в части распределения жилых помещений, которые поступают в муниципальную собственность. Наконец, прозрачные очереди снизят риски возможных нарушений при распределении жилья, сделав его более открытым и доступным для населения», – пояснил Петрилин.

Москва, Алексей Васильев

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