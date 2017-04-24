В Орехово-Зуеве вандалы разгромили памятник Пушкину

Публикации за 24.04.17

В подмосковном Орехово-Зуеве неизвестные разгромили памятник поэту Александру Пушкину. Об этом сообщил глава города Геннадий Панин. По его словам, ЧП произошло сегодня ночью.

«Этот случай можно назвать беспрецедентным. Совершенно безнравственный поступок. Полиция уже ведет розыск и пытается установить личности причастных к этому происшествию, чтобы впоследствии привлечь их к ответственности», – отметил Панин на своей странице в Instagram.

Мэр заверил, что городские власти непременно восстановят памятник великому поэту. В рамках подготовки города к 100-летнему юбилею предусмотрено выделение средств на благоустройство сквера Пушкина и реставрацию монумента Пушкину.

Москва, Алексей Васильев

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