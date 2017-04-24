NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Москва

■■■■■■■■■

,

Публикации за 24.04.17

В Орехово-Зуеве вандалы разгромили памятник Пушкину

В Орехово-Зуеве вандалы разгромили памятник Пушкину

В подмосковном Орехово-Зуеве неизвестные разгромили памятник поэту Александру Пушкину. Об этом сообщил глава города Геннадий Панин. По его словам, ЧП произошло сегодня ночью.

«Этот случай можно назвать беспрецедентным. Совершенно безнравственный поступок. Полиция уже ведет розыск и пытается установить личности причастных к этому происшествию, чтобы впоследствии привлечь их к ответственности», – отметил Панин на своей странице в Instagram.

Мэр заверил, что городские власти непременно восстановят памятник великому поэту. В рамках подготовки города к 100-летнему юбилею предусмотрено выделение средств на благоустройство сквера Пушкина и реставрацию монумента Пушкину.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 24.04.17

Сергей Миронов заявил о намерении побороться за пост президента РФ. / В Москве женщина умерла во время косметологической процедуры. / Певица Лолита: откровенный снимок от СБУ – фальсификация. «Но грудь-то не моя!».

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

/

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter