В Подмосковье открылась речная навигация

Публикации за 24.04.17

Речная пассажирская навигация сегодня в Московской области. Об этом говорится в официальном сообщении правительства Московской области.

Предполагается, что транспортное обслуживание жителей и гостей Подмосковья будет организовано на водных маршрутах в Серпухове, Лыткарине и Коломне. Общая протяженность коломенского маршрута составит порядка 24 километров, в Серпухове – 4 километра, а в Лыткарино – 800 метров.

Примечательно, что в этот раз сезон навигации в Подмосковье открывается на шесть дней раньше, чем в минувшем году.

Москва, Алексей Васильев

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