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Публикации за 24.04.17

ЖКХ Подмосковья: жители региона все больше недовольны услугами коммунальщиков

ЖКХ Подмосковья: жители региона все больше недовольны услугами коммунальщиков

Подмосковное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей в первом квартале текущего года получило более 500 жалоб на некачественное оказание услуг ЖКХ. Об этом сообщил глава ведомства Михаил Соловьев.

«На проверенных инспекторами надзорного ведомства предприятиях нарушения фиксировались более чем в половине случаев. В общей сложности выписано штрафов на 1,5 млн рублей», – сказал Соловьев, слова которого цитирует портал «Подмосковье сегодня»

Глава ведомства также отметил, что в результате проверок к административной ответственности было привлечено более сотни человек.

По его словам, количество жалоб на некачественные услуги в сфере ЖКХ с каждым годом только растет. В частности, в минувшем году в ведомство поступило около 2 тысяч обращений, что на две трети больше, чем годом ранее.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 24.04.17

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