Более 200 нарушений выявлено при проверке магазинов «Адидас» в Московской области

Публикации за 24.04.17

Подмосковное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей проверило 39 торговых предприятий сети «Адидас», которые расположены на территории области, и выявило более двух сотен нарушений. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

«В ходе проверок выявлено 235 нарушений законодательства в области защиты прав потребителей», – отмечается в сообщении.

Большинство выявленных нарушений связано с несоблюдением обязательных требований технического регламента ТС и законов России. В частности, речь идет об отсутствии данных о производителе и компании-импортере, отсутствии на товаре маркировки на русском, нарушении правил оформления ценников и прочем.

По результатам проверок надзорное ведомство внесло компании 45 предписаний об устранении нарушений прав потребителей.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 24.04.17

Несколько районов Подмосковья попали в клещевой «черный список». / ЖКХ Подмосковья: жители региона все больше недовольны услугами коммунальщиков. / Мыши подтвердили: темный шоколад продлевает жизнь. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»