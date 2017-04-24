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Публикации за 24.04.17

Более 200 нарушений выявлено при проверке магазинов «Адидас» в Московской области

Более 200 нарушений выявлено при проверке магазинов «Адидас» в Московской области

Подмосковное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей проверило 39 торговых предприятий сети «Адидас», которые расположены на территории области, и выявило более двух сотен нарушений. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

«В ходе проверок выявлено 235 нарушений законодательства в области защиты прав потребителей», – отмечается в сообщении.

Большинство выявленных нарушений связано с несоблюдением обязательных требований технического регламента ТС и законов России. В частности, речь идет об отсутствии данных о производителе и компании-импортере, отсутствии на товаре маркировки на русском, нарушении правил оформления ценников и прочем.

По результатам проверок надзорное ведомство внесло компании 45 предписаний об устранении нарушений прав потребителей.

Москва, Алексей Васильев

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