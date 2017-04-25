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Публикации за 25.04.17

В Подмосковье выявлен новый очаг птичьего гриппа

В Подмосковье выявлен новый очаг птичьего гриппа

Очередной очаг вируса птичьего гриппа выявлен специалистами Россельхознадзора в Московской области. Генетический материал этого опасного вирусного возбудителя был обнаружен в Ногинском районе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В очаге заболевания проведены мероприятия по дезинфекции территории, тушки павших птиц сожжены, проведена дезинфекция инвентаря и хозяйственных помещений.

Сейчас ветеринары занялись обходом подворий и хозяйств в ближайших населенных пунктах, чтобы выявить возможные другие очаги птичьего гриппа.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 25.04.17

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