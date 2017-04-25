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Публикации за 25.04.17

Компания «Кросна» в Ногинском районе заплатит 1,2 миллиона за незаконную свалку

Компания «Кросна» в Ногинском районе заплатит 1,2 миллиона за незаконную свалку

Тушинский районный суд удовлетворил требование Минэкологии Московской области к предприятию ООО «Кросна» о взыскании с ущерба, нанесенного окружающей среде нелегальной свалкой отходов вблизи деревни Белая, жители которой пожаловались на мусор.

Как сообщила пресс-служба регионального министерства экологии и природопользования, в отработанный карьер неподалеку от деревни Белая завозились строительные отходы, преимущественно, лом бетонных конструкций. Незаконная свалка в результате этих незаконных действий распространилась на площади более половины гектара.

ООО «Кросна» было оштрафовано министерством на 200 тысяч рублей за нарушение правил обращения с отходами.

«Как выяснили маркшейдеры, привлеченные министерством для проведения экспертизы, объем незаконно размещенных в карьере отходов составил около 2 600 кубических метров. Ущерб окружающей среде от этих действий составил 1 250 000 рублей», – сообщил глава ведомства Александр Коган.

Судом принято решение удовлетворить требование ведомства о взыскании штрафа в пользу бюджета области.

Москва, Алексей Васильев

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