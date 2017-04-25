Суд подтвердил нарушение «Мособлгазом» закона о закупках

Публикации за 25.04.17

Арбитражный суд Москвы признал законным решение подмосковного управления Федеральной антимонопольной службы о нарушении государственным унитарным предприятием «Мособлгаз» закона о закупках при организации электронных торгов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее управление ФАС получило жалобу от компании «Шатурская швейная мануфактура», в которой содержались сведения о признаках нарушений в действиях администрации МУП «Мособлгаз» во время проведения электронных торгов по закупке спецодежды для сотрудников. В ведомстве жалобу заявителя признали обоснованной и вынесли решение о нарушении государственным унитарным предприятием закона о закупках. В «Мособлгазе» с этим решением не согласились и обратились в суд.

«Арбитражный суд Москвы отказал ГУП «Мособлгаз» в удовлетворении исковых требований, тем самым, подтвердив обоснованность и законность решения управления ФАС в Московской области», – отмечается в сообщении ведомства.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 25.04.17

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