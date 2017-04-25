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Публикации за 25.04.17

Финансовый кризис: подмосковные муниципалитеты задолжали по госконтрактам 4,5 млрд рублей

Финансовый кризис: подмосковные муниципалитеты задолжали по госконтрактам 4,5 млрд рублей

Общая сумма просроченных из-за неполной оплаты муниципалитетами Подмосковья контрактов оценивается в 4,5 млрд рублей. Об этом сообщил глава регионального контрольного управления Виктор Королихин.

По его словам, наибольшая задолженность в Лыткарине, Дубне, Подольске, а также Щелковском, Одинцовском, Дмитровском, Пушкинском, Солнечногорском, Дзержинском и Орехово-Зуевском районах.

«В силу норм действующего законодательства, подобных контрактов не должно быть вообще. Они заключаются лишь при условии наличия соответствующего финансирования», – отметил Королихин, слова которого цитирует портал «Подмосковье сегодня».

Чиновник обратил внимание, что в соответствии с законом заказчик должен своевременно оплатить все оказанные услуги и выполненные работы. «В максимально сжатые сроки все просроченные контракты обязательно должны быть полностью оплаченными и закрытыми», – подчеркнул Королихин.

Москва, Алексей Васильев

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