УФАС: Управление ЖКХ Красногорска нарушило порядок дорожных аукционов

Публикации за 25.04.17

Подмосковное управление Федеральной антимонопольной службы выявило нарушения в порядке проведения электронных торгов на выполнение дорожных работ, организованных управлением ЖКХ города Красногорска. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным ФАС, выводы о нарушениях были сделаны после жалобы ООО «Инжистрой» на проведение аукциона на выполнение работ по ремонту дорог, находящихся в собственности городского округа. По словам заявителя, МКУ неправомерно отказало ООО «Инжистрой» в допуске к участию в торгах.

Проведенная ведомством проверка показала, что заявка компании действительно была отклонена неправомерно. Кроме того, конкурсная документация содержит массу излишних требований, которые предъявляются к участникам аукциона его организатором.

В результате областное УФАС приняло решение признать Управление ЖКХ Красногорска нарушившим закон о контрактной системе в области закупок и внести учреждению предписание, обязательное для исполнения.

Москва, Алексей Васильев

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