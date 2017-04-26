Выборы во Франции: евробюрократы сделали ход популистским конем

Публикации за 26.04.17

Выборы президента во Франции стали полем боя между Вашингтоном и Пекином. Президент США Дональд Трамп проиграл эту битву и как популист, и как американский лидер. Такое мнение эксперты высказали в рамках дискуссионного клуба «WTF». По их прогнозу, во втором туре выборов, который пройдет 7 мая, победит бывший министр экономики, промышленности и цифровых дел Франции Эммануэль Макрон – синтетический популистский продукт евробюрократии.

Лидер общественно-политического движения «Новая Россия» Никита Исаев обратил внимание, что президентские выборы во Франции – это уже «отыгранная история» и победа Макрона была очевидна.

«Рассчитывать на что-то другое не было никакого смысла. Думать, о том, что это будет Ле Пен (Марин Ле Пен – лидер «Национального фронта»), которую поддерживало и наше политическое сообщество – это проигрышный вариант», – уверен Исаев.

Он отметил, что эта предвыборная кампания во Франции была «разборкой» между лидерами США и Китая – Дональда Трампа и Си Цзиньпином.

«По большому счету Китаю крайне важно было наличие третьего игрока в мире, который мог бы балансировать «сумасшедшего» Трампа, который сейчас начинает покушаться на все китайские интересы. Трамп проиграл эту историю. Во Франции остаются консервативные политики», – считает Исаев.

Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов со своей стороны отметил, что крупнейшим «заказчиком» нынешнего сценария выборов была евробюрократия.

«Их (евробюрократов) крайне обеспокоила тенденция растущего популизма. В прежних условиях он (популизм) не вырастал выше 5-10%. А тут миграционные кризисы, правительственные кризисы – очень много всяких проблем, которые людей подталкивают к сопротивлению, а результат – Brexit. Их просто напугало, что бытовой популизм действительно может разрушить Европейский союз», – считает Мартынов.

По его оценке, этот сценарий был реализован в два этапа. «Сначала подбиралась фигура, которая зависима от власти и от глобальных структур. Затем – замечательные французские социологи проводят замечательное исследование – что хочет слышать средний избиратель и чего этот избиратель боится от органического популизма. То есть, мы сейчас говорим о формировании синтетического популизма в интересах власти», – сказал эксперт.

Политолог Глеб Кузнецов согласился, что усиление популизма, ярким представителем которого является Трамп, сильно встревожило представителей европейской элиты.

«Истеблишмент почесал репу и подумал, что это неправильно. Популистскую волну оседлали представители истеблишмента, которые стали более успешными с помощью того же самого популистского инструментария. Макрон, пожалуй, самый блестящий представитель этой группы политиков. Это человек – плоть от плоти истеблишмента, блестящий молодой человек. Он очень толковый, self made man», – сказал Кузнецов.

По его оценке, Макрон провел свою избирательную компанию на отлично. «Но нужно понимать, что абсолютно все, что делал Макрон, принадлежит авторству итальянской популистской партии «Движение 5 Звезд». Он очистил это от южных «веселух», стал чуть более серьезным и с нуля, за полгода стал кандидатом №1 и, по моему мнению, станет президентом Франции», – добавил Кузнецов.

С его точки зрения, Лен Пен на фоне Макрона выглядела скорее консервативно. «Наша общая российская «подруга» Марин Ле Пен, как и многие технологические популисты, оказалась технологически слаба. Она, получив огромные возможности для проведения ярких избирательных кампаний, выглядит более консервативным политиком. Она пытается сдвинуться в центр и стать «президентом всех французов»», – обратил внимание политолог.

При этом Кузнецов обратил внимание, что исход выборов все-таки мог стать другим, если бы бывший премьер-министр Франции, республиканец Франсуа Фийон вышел во второй тур, однако ему помешал его «электоральный клон».

«Я бы обратил внимание на кандидата по имени Дюпон (Николя Дюпон-Эньян, лидер партии «Вставай, Франция»), который является полным электоральным клоном Фийона. Он набрал 6%. Если бы его не было, с большими шансами Фийон с Макроном прошли бы во второй тур», – считает Кузнецов.

По его мнению, в таком случае итоги второго тура голосования были бы весьма спорными, но в любом случае Франция подтвердила одну простую вещь – на современном этапе, чтобы выиграть выборы, чтобы быть электорально успешным политиком, нужно быть популистом.

Кузнецов также выразил уверенность, что кто бы ни победил в президентских выборах во Франции, политическая ситуация в стране не изменится.

«В этом вся прелесть настоящей европейской политической стабильности. Выборы – это развлечение для масс, это игра с достаточно высокими ставками для элит, но не обнуление предыдущей истории», – констатировал политолог.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 26.04.17

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