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Публикации за 26.04.17

Жителям Подмосковья нужно готовиться к жестким мерам: долги по налогам планируется забирать без суда

Жителям Подмосковья нужно готовиться к жестким мерам: долги по налогам планируется забирать без суда

Власти Подмосковья выступили с предложением об ужесточении порядка взыскания задолженности по налогам физических лиц в размере более 10 тысяч рублей. Чиновники просят разрешить взыскивать долги по налогам с банковских счетов граждан без соответствующего решения суда, пишет.

Чиновники также предлагают запретить налоговым должникам управлять автомобилями, регистрировать недвижимость, получать загранпаспорта и ряд других госуслуг. Всего в список запретов внесено 33 услуги.

По данным правительства Московской области, в 2016 году долги граждан по имущественному налогу (земля, автомобили, недвижимость) увеличились на 26% и превысили отметку в 212 млрд рублей. Большая часть этого долга образуется именно из-за нежелания граждан оплачивать сборы, связанные с их автомобилями. Существующие механизмы взыскания долгов по налогам глава Подмосковья Андрей Воробьев назвал неэффективными.

Между тем, юристы называют такие меры излишними. По их словам, в России и без того существует заметный перекос в правах должников и государственных структур именно в пользу властей.

Кроме всего прочего, надзорные ведомства нередко допускают ошибки в начислении налогов, что приведет к многочисленным ошибочным списаниям средств со счетов россиян.

Москва, Алексей Васильев

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