Эксперты прогнозируют рынку недвижимости Подмосковья резкое падение цен

Публикации за 26.04.17

В настоящее время в Московской области примерно четверть новых жилых объектов вынуждены пустовать и ждать своих покупателей. На этом фоне эксперты начали говорить о «пузыре» на рынке жилой недвижимости, когда предложений по продаже значительно больше, чем покупателей. В этой ситуации возможно обрушение цен.

По данным «Центра развития предпринимательства Московской области», объем предложения на рынке жилой недвижимости в регионе превышает спрос, который за последний год спрос снизился примерно на 20% при не прекращающемся развитии первичного рынка жилья.

В течение нынешнего года, считают эксперты, покупатели уже не будут приобретать жилье для его последующей сдачи в аренду – большинство покупок будут совершаться исключительно для личных нужд.

Основными покупателями в этом случае можно назвать жителей Москвы, на долю которых приходится примерно половина продаваемых объектов. Еще около 25-30% из общего числа купленных позиций приходится на жителей Московской области и примерно такой же объем – на приезжих из других городов России.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 26.04.17

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