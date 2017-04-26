NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Москва

■■■■■■■■■

,

Публикации за 26.04.17

Эксперты прогнозируют рынку недвижимости Подмосковья резкое падение цен

Эксперты прогнозируют рынку недвижимости Подмосковья резкое падение цен

В настоящее время в Московской области примерно четверть новых жилых объектов вынуждены пустовать и ждать своих покупателей. На этом фоне эксперты начали говорить о «пузыре» на рынке жилой недвижимости, когда предложений по продаже значительно больше, чем покупателей. В этой ситуации возможно обрушение цен.

По данным «Центра развития предпринимательства Московской области», объем предложения на рынке жилой недвижимости в регионе превышает спрос, который за последний год спрос снизился примерно на 20% при не прекращающемся развитии первичного рынка жилья.

В течение нынешнего года, считают эксперты, покупатели уже не будут приобретать жилье для его последующей сдачи в аренду – большинство покупок будут совершаться исключительно для личных нужд.

Основными покупателями в этом случае можно назвать жителей Москвы, на долю которых приходится примерно половина продаваемых объектов. Еще около 25-30% из общего числа купленных позиций приходится на жителей Московской области и примерно такой же объем – на приезжих из других городов России.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 26.04.17

Жителям Подмосковья нужно готовиться к жестким мерам: долги по налогам планируется забирать без суда. / «Доказано исследованием»: Мизулина напугала любителей порно… бесплодием. / ЦИК предложила способы голосования «не по прописке». Вопросы у экспертов вызвали специальные марки-наклейки.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter