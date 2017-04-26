Слепой мальчик из Подольска получил более 200 тысяч рублей от анонимного благотворителя

Публикации за 26.04.17

Крупное анонимное пожертвование получила семья незрячего юного жителя подмосковного Подольска Артема Попова. На счет родных мальчика поступило 210 тысяч рублей от жертвователя, который пожелал остаться неизвестным, пишет «Подмосковье сегодня».

По словам мамы Артема, такая значительная сумма пожертвования стала для семьи настоящим сюрпризом. «Сбор средств мы организовали совершенно случайно, даже подумать не могла, что так быстро найдем необходимую сумму на аппарат для сына. А теперь мы уже с ним учимся», – говорит Марина Попова.

Сбор средств для Артема был открыт 12 апреля для покупки аппарата Брайля, чтобы он мог начать осваивать специальный алфавит. Теперь аппарат куплен, и Артем уже приступил к первым занятиям.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 26.04.17

Эксперты прогнозируют рынку недвижимости Подмосковья резкое падение цен. / Жителям Подмосковья нужно готовиться к жестким мерам: долги по налогам планируется забирать без суда. / «Доказано исследованием»: Мизулина напугала любителей порно… бесплодием. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»