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Публикации за 27.04.17

С 1 мая в Подмосковье вводится особый противопожарный режим

С 1 мая в Подмосковье вводится особый противопожарный режим

С 1 мая в Московской области вводится особый противопожарный режим. На данный момент в регионе сформирована объединенная группа средств и сил спасательных подразделений, которая уже провела учения по борьбе с лесными пожарами. Об этом сообщила пресс-служба заместителья председателя областного правительства Дмитрия Пестова.

Сообщается, что с 10 апреля в подмосковных лесах местные власти уже ввели противопожарный режим. За этот период в области было зафиксировано 8 природных пожаров, которые распространились по незначительной площади и были быстро ликвидированы.

В правительстве Московской области отмечают, что с 1 мая противопожарный режим будет действовать по всей территории региона.

На данный момент в Подмосковье сформирована объединенная группа средств и сил спасательных подразделений, в состав которой входят 10 тысяч единиц спецтехники и 92 тысячи человек личного состава. Более того, при необходимости для тушения природных очагов пожаров будет задействована и коммунальная техника.

Как ранее сообщал «Новый День», в предстоящие майские праздники инспекторы экологического надзора в Подмосковье будут переведены на усиленный режим работы. Им предстоит отслеживать граждан, которые организуют приготовление шашлыков и прочих блюд в неприспособленных для этого местах. За разведение костров в неположенном месте будет грозить штраф 5 тысяч рублей. В прошлом сезоне в майские праздники были оштрафованы сразу 227 нарушителей.

Москва, Алексей Васильев

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