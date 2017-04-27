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Публикации за 27.04.17

В московском метро на станции «Калужская» произошло ЧП с пассажиром

В московском метро на станции «Калужская» произошло ЧП с пассажиром

В московском метро на Калужско-Рижской линии произошел инцидент с пассажиром. Как сообщила пресс-служба столичной подземки, в результате ЧП на южном участке «оранжевой» ветки были увеличены интервалы движения поездов.

Как уточняет агентство «Москва», инцидент произошёл на станции «Калужская» – человек упал на рельсы на втором пути и получил травмы несовместимые с жизнью. Чтобы извлечь его тело из-под поезда, было снято напряжение. По информации РБК, это был несчастный случай.

В настоящий момент движение осуществляется в соответствии с графиком.

Москва, Мария Вяткина

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