В Чехове объявились лжесотрудники Пенсионного фонда

Публикации за 27.04.17

В подмосковном Чехове по квартирам граждан снова начали ходить сомнительные граждане, которые представляются сотрудниками Пенсионного фонда России, передает «Чехов.info».

По данным издания, в доказательство своей мнимой причастности к ПФР злоумышленники предъявляют удостоверения, которые на самом деле легко подделать. Чаще всего визитеры являются парами, среди них встречаются, как женщины, так и мужчины.

Сообщается, что лжесотрудники ПФР интересуются номерами пенсионных карточек.

Москва, Алексей Васильев

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