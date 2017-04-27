В Чехове объявились лжесотрудники Пенсионного фонда

В подмосковном Чехове по квартирам граждан снова начали ходить сомнительные граждане, которые представляются сотрудниками Пенсионного фонда России, передает «Чехов.info».
По данным издания, в доказательство своей мнимой причастности к ПФР злоумышленники предъявляют удостоверения, которые на самом деле легко подделать. Чаще всего визитеры являются парами, среди них встречаются, как женщины, так и мужчины.
Сообщается, что лжесотрудники ПФР интересуются номерами пенсионных карточек.
Москва, Алексей Васильев
Москва. Другие новости 27.04.17
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