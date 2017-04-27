Жители Дубны жалуются на зловония

Публикации за 27.04.17

В подмосковной Дубне местные жители начали жаловаться на зловоние, исходящее от мутной лужи, образовавшейся на месте канализационного колодца, передает телеканал «360».

Причиной этого явления стал тот факт, что доступ к колодцу системы канализации, куда сливают свои отходы местные колбасное и рыбное предприятия, расположенные рядом, оказался перекрыт массивной бетонной плитой. В результате – начала скапливаться вода, которая впоследствии и превратилась в большую лужу, источавшую крайне неприятный запах.

После жалоб сотрудники коммунальных служб с помощью спецтехники ликвидировали преграду и избавили горожан от неприятного запаха.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 27.04.17

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