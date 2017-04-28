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Публикации за 28.04.17

Подмосковные пляжи готовятся к проверке

Подмосковные пляжи готовятся к проверке

Проверка пляжей Подмосковья на предмет благоустройства и чистоты начнутся с 15 мая. Об этом сообщила глава Госадмтехнадзора Татьяна Витушева. По ее словам, примерно в течение месяца этот процесс будет завершен.

Глава Госадмтехнадзора уточнила, что пляжи будут проверены не только на чистоту, но и наличие подъездных путей, освещенности, спасательных постов и договоров с медицинскими работниками. Что касается МЧС, то сотрудники этого ведомства оценят безопасность купальных зон.

Стоит отметить, что в регионе насчитывается около двух сотен пляжей и мест отдыха у воды, четверть из которых обустраиваются на месте прежних диких пляжей.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 28.04.17

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