В Подмосковье выявлено более 500 беспризорников

Публикации за 28.04.17

Сотрудники полиции выявили более 500 беспризорных детей на территории Подмосковья в первом квартале текущего года, из которых каждый пятый является иногородним. Об этом сообщила заместитель начальника 4-го отдела управления организации деятельности участковых и отделов по делам несовершеннолетних ГУ МВД по Московской области Анна Анохина.

«За первый квартал этого года в регионе выявлено 542 беспризорных несовершеннолетних, которым требуется помощь от государства. Из них 20% выявленных безнадзорных являются иногородними», – сказала представитель полиции на заседания Общественного совета при МВД РФ, передает РИАМО.

По словам Анохиной, беспризорники были распределены по учреждениям системы профилактики безнадзорности и правонарушений. Также 344 из них были направлены в социальные реабилитационные центры и медицинские учреждения.

Москва, Алексей Васильев

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