За апрель подмосковные застройщики оштрафованы почти на 14 млн рублей

Публикации за 03.05.17

В апреле инспекторы Главгосстройнадзора Московской области провели проверки на 889 объектах капитального строительства, где было выявлено в общей сложности 1 442 нарушения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В списке наиболее распространенных нарушений – несоответствующее качество строительных и монтажных работ, нарушения техники безопасности и пожарной безопасности. Большая часть выявленных нарушений были устранены сразу же после внесения соответствующих предписаний.

По словам главы ведомства Руслана Тагиева, по фактам выявленных нарушений оформлено 146 административных протоколов и выписано штрафов на общую сумму в 13,790 млн рублей.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 03.05.17

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