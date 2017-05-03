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Публикации за 03.05.17

В парк Клина «прилетели» лебеди

В парк Клина «прилетели» лебеди

Белые и черные лебеди выпущены после зимовки в озеро на территории парка «Майданово» в подмосковном Клину. Об этом сообщила пресс-служба администрации Клинского района.

В течение всей этой зимы птицы находились на попечении «Водоканала». Теперь у каждой из двух пар лебедей на воде есть собственный понтонный домик.

Также в парке на озере запущен фонтан, говорится в сообщении.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 03.05.17

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