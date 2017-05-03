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Публикации за 03.05.17

Предприятия Пушкинского района нанесли реке Скалбе многомиллионный ущерб

Предприятия Пушкинского района нанесли реке Скалбе многомиллионный ущерб

Сразу четыре предприятия подмосковного Пушкинского района загрязняли реку Скалбу, а ущерб от такой деятельности составил 3 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства экологии и природопользования.

Административное дело было заведено по жалобам жителей поселка Зеленоградский, которые сообщили, что в водоем сбрасываются загрязненные стоки. Инспекторы экологического надзора взяли пробы воды в нескольких местах и выявили превышение предельно допустимой концентрации сразу нескольких видов загрязняющих веществ.

В ходе расследования были установлены причастные к загрязнению предприятия: МУП «Лесной» и «Пушкинский водоканал», ресторан «Сказка», а также ООО «Крыша». Инспекторы внесли предписания об устранении выявленных нарушений и выписали предприятиям штрафы на общую сумму в 265 тысяч рублей.

По данным повторной проверки было установлено, что все четверо нарушителей приняли меры по обеспечению дополнительной очистки сточных вод.

Качество воды в реке Скалбе остается на контроле подмосковного министерства экологии и природопользования.

Москва, Алексей Васильев

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