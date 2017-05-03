В Раменском районе уничтожено 20 тонн санкционного польского лука

Публикации за 03.05.17

В Подмосковье в районе 35 км Киевского шоссе при проверке грузового автомобиля из Белоруссии была обнаружена партия запрещенного в ввозу в Россию репчатого лука общим весом порядка 20 тонн. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Россельсхознадзора.

В ведомстве уточнили, что сопровождавшие груз лица не смогли предоставить документы, которые бы подтверждали фитосанитарное состояние перевозимой продукции. При детальной проверке также была выявлена маркировка польского производителя.

Лук был изъят у перевозчика и в тот же день уничтожен в соответствии с действующим законодательством – на территории полигона твердых бытовых отходов, расположенном в Раменском районе Подмосковья, отмечается в сообщении.

Москва, Алексей Васильев

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