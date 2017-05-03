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Публикации за 03.05.17

В Подмосковье «Оборонэнерго» оштрафовано за нарушение подключения к электросетям

В Подмосковье «Оборонэнерго» оштрафовано за нарушение подключения к электросетям

Управление Федеральной антимонопольной службы по Московской области наложило штраф на должностных лиц АО «Оборонэнерго» в связи с невыполнением мероприятий по технологическому подключению к электросетям энергопринимающего оборудования.

Как сообщила пресс-служба ведомства, ранее в областное Управление ФАС пожаловались жители деревни Редино Солнечногорского района Подмосковья. Они сообщили, что предприятие срывает сроки проведения мероприятий по подключению к электросетям энергопинимающего оборудования. Проведенная проверка подтвердила данный факт.

«Управление ФАС России по Московской области снова вынесены постановления о наложении штрафов в рамках административных производств, открытых в отношении должностных лиц акционерного общества «Оборонэнерго» на общую сумму в 40 000 рублей», – сообщает ведомство.

Москва, Алексей Васильев

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