В Солнечногорском лесу потерялась женщина

Публикации за 04.05.17

В подмосковном Солнечногорском районе в лесу пропала женщина, сейчас активно ведутся ее поиски. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

По данным ведомства, женщина заблудилась недалеко от деревни Поварово и дачного поселка «Отдых»». На данный момент к поисковой операции привлечены шесть единиц техники и 18 человек личного состава.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 04.05.17

Стивен Хокинг: у землян есть 100 лет на организацию колонии в космосе. / Родители похищенной в Люберцах девочки обратились за помощью к экстрасенсу. / Правительство отчиталось о степени выполнения майских указов Путина. Президент предложил поощрять передовиков. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»