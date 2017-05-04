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Публикации за 04.05.17

В Солнечногорском лесу потерялась женщина

В Солнечногорском лесу потерялась женщина

В подмосковном Солнечногорском районе в лесу пропала женщина, сейчас активно ведутся ее поиски. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

По данным ведомства, женщина заблудилась недалеко от деревни Поварово и дачного поселка «Отдых»». На данный момент к поисковой операции привлечены шесть единиц техники и 18 человек личного состава.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 04.05.17

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