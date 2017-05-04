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Публикации за 04.05.17

Сначала бараки: в Подмосковье задумались о сносе хрущевок после 2020 года

Сначала бараки: в Подмосковье задумались о сносе хрущевок после 2020 года

В Московской области после 2020 года может появиться собственная программа сноса пятиэтажек с учетом опыта в российской столице. Об этом сообщил глава региона Андрей Воробьев. По его словам, для начала в Подмосковье надо расселить бараки.

«У нас действует программа расселения бараков, мы до пятиэтажек еще не добрались. Только после 2020 года мы будем думать, как расселять следующие дома, хрущевки так называемые», – сказал Воробьев, слова которого цитирует «Интерфакс».

Губернатор также отметил, что для Подмосковья важен опыт Москвы по расселению пятиэтажек. «Надеюсь, что мы будем использовать в регионах то, что сейчас проходит Москва. Очевидно, без плотного диалога с гражданами это невозможно», – добавил Воробьев.

Москва, Светлана Антонова

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