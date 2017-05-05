Подмосковный губернатор стал в три раза богаче

Публикации за 05.05.17

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в минувшем году заработал 97,9 млн рублей в сравнении с 27,7 млн рублями, полученными годом ранее. Такие данные приводятся в декларации о доходах чиновника, опубликованной на сайте правительства Московской области.

В соответствии с этим документом, у Воробьева в собственности нет имущества, но в его пользовании на данный момент находится участок земли с площадью более тысячи квадратных метров, помещение для отдыха и гараж-стоянка. А вот жилой дом площадью почти тысяча (976,8) квадратных метров находится в совместном пользовании губернатора и трех его несовершеннолетних детей.

Примечательно, что троекратное увеличение доходов подмосковного губернатора фиксируется второй год подряд. В 2014 году Воробьев, согласно декларации, заработал лишь 9,3 млн рублей.

Супруга губернатора задекларировала 6 млн рублей доходов и принадлежащую ей квартиру площадью в 195 кв метров.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 05.05.17

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