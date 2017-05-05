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Публикации за 05.05.17

Коломенский «Перекресток» оштрафован за уклонение от проверки

Коломенский «Перекресток» оштрафован за уклонение от проверки

Торговый дом «Перекресток» в подмосковной Коломне оштрафован на 30 тысяч рублей за препятствование законной деятельности должностных лиц регионального управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. Такие данные приводятся в сообщении ведомства.

Сотрудники Россельхознадзора должны были провести проверку на предмет исполнения внесенного ранее предписания в отношении «Перекрестка» о соблюдении требований ветеринарного законодательства. В адрес администрации предприятия было направлено уведомление о проведении инспекции и ее сроках, а также о необходимости явки законного представителя организации с перечнем документов, необходимых для проверки. В назначенное ведомством время представитель «Перекрестка» не явился, соответствующие документы представлены не были.

Теперь по факту уклонения от проверки ЗАО «ТД «Перекресток» привлечено к административной ответственности.

Москва, Алексей Васильев

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