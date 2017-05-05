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Публикации за 05.05.17

Петелинская птицефабрика оштрафована почти на 17 млн за загрязнение ручья

Петелинская птицефабрика оштрафована почти на 17 млн за загрязнение ручья

«Петелинская птицефабрика» будет вынуждена возместить ущерб в размере 17,2 млн рублей за загрязнение Безымянного ручья на территории подмосковного Одинцовского района. Такое решение принято Арбитражным судом Московского округа, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Факт загрязнения ручья, который имеет единый водоток с рекой Бутыня, экологическая инспекция выявила при проверке очистных сооружений предприятия «Петелинская птицефабрика», расположенного в поселке Часцы.

Как показал лабораторный анализ стоков, предприятие грубо нарушает условия водопользования, превышая предельно допустимую концентрацию содержания нефтепродуктов, взвешенных веществ, азота, фосфатов и поверхностно-активных веществ.

Инспекторы приняли решение оштрафовать птицефабрику на 60 тысяч рублей и рассчитали причиненный окружающей среде ущерб. Штраф предприятие оплатило, однако возмещать ущерб добровольно отказалось.

Пройдя арбитражный суд, кассационную и апелляционную инстанции, министерству удалось доказать, что птицефабрика должна возместить причиненный вред.

Москва, Алексей Васильев

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