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Публикации за 05.05.17

В Подмосковье насчитали более 4 600 обманутых дольщиков

В Подмосковье насчитали более 4 600 обманутых дольщиков

В реестр обманутых дольщиков Московской области включены 4 619 граждан, соответствующий опубликован на сайте регионального министерства строительного комплекса.

Как отмечается в примечании к таблице с перечнем граждан, попавших в неприятную ситуацию, пытаясь стать участниками делового строительства в столичном регионе, реестр с 4 619 включенными в него гражданами, составлен на основании данных, предоставленных самими заявителями. Проще говоря, итоговая цифра может оказаться еще выше.

На этом фоне весьма примечательной выглядит оценка проблем в сфере долевого строительства по версии главы региона. Напомним, в конце января этого года губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в Московской области остается три тысячи участником долевого строительства, права которых были нарушены.

Москва, Алексей Васильев

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