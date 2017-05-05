В Подмосковье насчитали более 4 600 обманутых дольщиков

Публикации за 05.05.17

В реестр обманутых дольщиков Московской области включены 4 619 граждан, соответствующий документ опубликован на сайте регионального министерства строительного комплекса.

Как отмечается в примечании к таблице с перечнем граждан, попавших в неприятную ситуацию, пытаясь стать участниками делового строительства в столичном регионе, реестр с 4 619 включенными в него гражданами, составлен на основании данных, предоставленных самими заявителями. Проще говоря, итоговая цифра может оказаться еще выше.

На этом фоне весьма примечательной выглядит оценка проблем в сфере долевого строительства по версии главы региона. Напомним, в конце января этого года губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в Московской области остается три тысячи участником долевого строительства, права которых были нарушены.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 05.05.17

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