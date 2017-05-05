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Публикации за 05.05.17

В майские праздники в Подмосковье ограничат продажу спиртного

В майские праздники в Подмосковье ограничат продажу спиртного

Торговля крепкими спиртными и слабоалкогольными напитками, в том числе пивом вне зависимости от формы разлива или емкости, будет запрещена на время майских праздников в Московской области. Запрет относится к магазинам вблизи мест проведения массовых мероприятий. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства потребительского рынка и услуг.

В ведомстве уточнили, что купить спиртное можно будет в барах, ресторанах и кафе, но при этом продажа таких напитков в заведениях общепита на вынос также запрещается.

В случае выявления фактов реализации спиртного к нарушителям будут приниматься меры административного воздействия.

Москва, Алексей Васильев

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