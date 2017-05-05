В Подмосковье обнаружен подпольный склад «Боярышника»: изъято 95 тысяч литров

Публикации за 05.05.17

В подмосковном Ленинском районе обнаружен подпольный склад «Боярышника». Как сообщила пресс-служба Росалкогольрегулирования, всего иъято 950 тысяч пузырьков (95 тысяч литров) с контрафактной продукцией.

Надзорное ведомство отмечает, что подпольный склад был обнаружен в деревне Горки во время совместных контрольных мероприятий межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу и сотрудников Линейного управления МВД России на станции Москва-Рязанская.

В настоящее время контрафактная продукция изъята и арестована. Проводится административное расследование.

Напомним, розничная торговля спиртосодержащей непищевой продукцией была приостановлена на 30 суток постановлением государственного санитарного врача России 23 декабря 2016 года. Затем действие этого запрета было продлено еще на 60 суток – до середины апреля.

Поводом для ограничений стало массовое отравление людей спиртосодержащим концентратом для ванны «Боярышник» в Иркутске в конце 2016 года. Оказалось, что жидкость содержала метиловый спирт. Всего пострадали 123 человека, 78 погибли. Следственный комитет возбудил уголовное дело, в рамках которого задержано несколько должностных лиц.

Москва, Мария Вяткина

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