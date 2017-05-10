NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Москва

■■■■■■■■■

,

Публикации за 10.05.17

В Подмосковье изъято более 6 тысяч бутылок контрафактного спиртного

В Подмосковье изъято более 6 тысяч бутылок контрафактного спиртного

В подмосковном Одинцове выявлен факт незаконного хранения крупной партии контрафактного спиртного. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД по Московской области.

По данным полиции, ангар, в котором злоумышленники хранили крупную партию контрафактной алкогольной продукции, был найден на территории промзоны в районе улицы Железнодорожной. Во время осмотра этого помещения стражи порядка обнаружили более шести тысяч бутылок спиртного, на котором были поддельные акцизные марки.

В отношении юридического лица было открыто административное производство за изготовление и продажу продукции без соответствующей маркировки и в нарушение установленного порядка нанесения информации и маркировки. Теперь ответственным за это нарушение лицам может грозить до 300 тысяч рублей штрафа. Весь суррогатный алкоголь был изъят.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 10.05.17

В День Победы грабители в медицинских масках напали на магазин в Красногорске. / Умер всемирно известный ди-джей Роберт Майлз (ВИДЕО). / На пляже Мертвого моря умер депутат Госдумы от ЛДПР. Трагедия случилась еще 6 мая.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter