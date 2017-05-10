В Подмосковье изъято более 6 тысяч бутылок контрафактного спиртного

Публикации за 10.05.17

В подмосковном Одинцове выявлен факт незаконного хранения крупной партии контрафактного спиртного. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД по Московской области.

По данным полиции, ангар, в котором злоумышленники хранили крупную партию контрафактной алкогольной продукции, был найден на территории промзоны в районе улицы Железнодорожной. Во время осмотра этого помещения стражи порядка обнаружили более шести тысяч бутылок спиртного, на котором были поддельные акцизные марки.

В отношении юридического лица было открыто административное производство за изготовление и продажу продукции без соответствующей маркировки и в нарушение установленного порядка нанесения информации и маркировки. Теперь ответственным за это нарушение лицам может грозить до 300 тысяч рублей штрафа. Весь суррогатный алкоголь был изъят.

Москва, Алексей Васильев

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