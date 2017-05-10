Стала известна стоимость места на «умных парковках» Подмосковья

Публикации за 10.05.17

Автомобилистам, которые решатся приобрести места на автоматических «умных» парковках в Московской области, нужно будет раскошелиться на сумму в 200-250 тысяч рублей. Об этом сообщил генеральный директор Корпорации развития Московской области Тимур Андреев в интервью агентству «Москва».

По словам топ-менеджера, места на таких парковках можно будет не только купить, но и арендовать по цене в 50-100 рублей за час. Появление в регионе первых таких стоянок запланировано на последний квартал текущего года.

Андреев отметил, что процесс строительства таких парковок недолгий. Например, в Японии это занимает всего месяц.

Также отмечается, что первые десять башен автоматических парковок в Подмосковье, рассчитанных на 400-500 автомобилей, составит порядка $2,4 млн.

Умные парковки – системы автоматического паркинга, представленные в виде башен с лифтовыми системами подъема и спуска машин. Изначально такие системы появятся в области, а потом и в Москве.

Благодаря тому, что такие башни занимают крайне мало места, их можно располагать под землей. Как говорит Андреев, такое новшество поможет в решении проблем парковок личного автотранспорта многих жителей региона, потому как сегодня водителям приходится тратить немало времени для поиска свободных парковочных мест.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 10.05.17

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