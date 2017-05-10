ФАС отменила аукционы по капремонту домов в Подмосковье: выявлены нарушения

Публикации за 10.05.17

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила нарушения на торгах по капитальному ремонту домов в Московской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее в антимонопольное ведомство поступила жалоба от администрации Щербинского лифтостроительного завода на Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных жилых домов, который организовал девять конкурсных процедур на ремонт лифтов и проектные работы по капитальному ремонту в многоквартирных домах региона, о нарушении законодательства.

Антимонопольная служба установила, что заказчик действительно нарушил закон, объединив работы по проектированию и ремонту в один предмет торга. Для их выполнения исполнителю потребовалось бы наличие разных свидетельств СРО. Более того, на момент закупки отсутствовала соответствующая проектно-сметная документация, что не позволяло дать объективную оценку объему и стоимости предполагаемых работ.

Комментируя эту ситуацию, глава управления контроля природных ресурсов и строительства ФАС Олег Корнеев отметил, что «заказчик создал неравные условия для участников торгов и необоснованно сократил их численность, потому как не все подрядные организации являются одновременно включенными в оба реестра и обладают обоими свидетельствами СРО».

«Сокращение численности потенциальных участников торгов может стать причиной завышения цен на проведение подобных работ, что в итоге неблагоприятно отразится на самих жильцах, за счет которых и оплачивается выполнение соответствующих работ», – добавил Корнеев.

В итоге ФАС приняла решение отменить итоги всех девяти аукционов.

Москва, Алексей Васильев

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