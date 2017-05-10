В Подмосковье прокуратура лишит земли владельца, оградившего доступ к пожарному водоему

Публикации за 10.05.17

В Подмосковье региональное министерство экологии и природопользования обратилось в прокуратуру с просьбой повлиять на собственника земельного участка, перегородившего пожарный пруд в Солнечногорском районе.

Как сообщила пресс-служба ведомства, в министерство обратились жители, сообщившие о незаконном огораживании водоема. Во время проведения проверки было установлено, что владелец земельного участка площадью порядка 1000 квадратных метров оградил пруд с помощью забора из сетки-рабицы.

Специалисты экологического надзора передали материалы этой проверки представителям городской прокуратуры Солнечногорска с просьбой оказать меры воздействия в отношении нарушителя.

Сообщается, что на данный момент Солнечногорская прокуратура готовит иск о признании права собственности на указанный земельный участок недействительным, обещая в скором времени восстановить свободный доступ к пожарному водоему для всех жителей поселения.

Москва, Алексей Васильев

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