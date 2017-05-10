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Публикации за 10.05.17

Холодно: в некоторых районах Подмосковья возобновляется отопительный сезон

Холодно: в некоторых районах Подмосковья возобновляется отопительный сезон

Власти Одинцовского и Сергиево-Посадского районов вслед за Москвой приняли решение возобновить подачу тепла в жилые дома и социальные объекты в связи с аномально холодной погодой. Об этом сообщили пресс-службы районных администраций.

Там также заверили, что тепло должно появиться к вечеру сегодняшнего дня.

Ранее аналогичные решение было принято в Москве.

По данным Гидрометцентра России, в московском регионе сохранится холодная погода, как минимум до выходных. При этом средняя суточная температура ожидается почти на 9 градусов ниже климатической нормы и соответствует началу апреля.

Только в выходные дни можно рассчитывать днем на 15-16 градусов, но возможны небольшие дожди, а ночная температура будет близка к нулю градусов, прогнозирует Гидрометцентр.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 10.05.17

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