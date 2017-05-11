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Публикации за 11.05.17

Власти Подмосковья распорядились дать тепло

Власти Подмосковья распорядились дать тепло

В связи с аномально холодной погодой всем главам муниципальных образований Московской области направлено распоряжение о срочном возобновлении подачи тепла в жилые дома и социальные объекты. Об этом говорится в официальном сообщении регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства.

Глава ведомства Евгений Хромушин отметил, что техническая возможность быстро включить отопление в домах жителей имеется, так как отопительный сезон закончился всего несколько дней назад.

Накануне решение о возобновлении подачи тепла было принято в Одинцовском и Сергиево-Посадском районах. Сегодня пресс-служба администрации Химок сообщила, что теплоснабжение города будет восстановлено в течение дня.

«Тепло в квартиры жителей поступит уже сегодня во все микрорайоны округа. На данный момент теплоснабжение в Химках обеспечено в Химкинском родильном доме, а также в детском отделении Центральной городской больницы», – говорится в сообщении.

По данным Гидрометцентра России, в московском регионе сохранится холодная погода, как минимум до выходных. При этом средняя суточная температура ожидается почти на 9 градусов ниже климатической нормы и соответствует началу апреля.

Только в выходные дни можно рассчитывать днем на 15-16 градусов, но возможны небольшие дожди, а ночная температура будет близка к нулю градусов, прогнозирует Гидрометцентр.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 11.05.17

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