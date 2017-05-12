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Публикации за 12.05.17

Авария оставила без света жителей пяти улиц Подольска

Авария оставила без света жителей пяти улиц Подольска

Подача электроэнергии прекращена на пяти улицах в подмосковном Подольске в связи с аварийной ситуацией: сразу 10 подстанций вышли из строя, передает РИАМО со ссылкой на диспетчерскую службу.

Сообщается, что авария произошла около 9:00 на десяти подстанциях в Климовске, в районе Гривно отключен свет. Без электроснабжения остались жители улиц Садовая, Рябиновая, Школьная, Советская и Больничного проезда.

Аварийные службы приступили к устранению последствий ЧП.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 12.05.17

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